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Глава Адыгеи принял участие в праздновании Дня государственного флага РА
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Глава Адыгеи принял участие в праздновании Дня государственного флага РА 

АиФ Адыгея 43 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
В Адыгее состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню государственного флага республики.
Праздник, отмечаемый по инициативе общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент», 5 лет назад вошел в календарь памятных дат региона.
Основные торжества состоялись в республиканской столице: автопробег, конное шествие, проход праздничной колонны, митинг и концерт. В мероприятии приняли участие представители органов власти, активисты общественных движений.
В праздничном шествии с символикой флага республики жители и гости Адыгеи прошли от городского парка к монументальному комплексу «Единение и Согласие». Многие пришли на праздник в национальной одежде.
Обращаясь к участникам торжеств, глава республики Мурат Кумпилов отметил, что эта праздничная дата — дань уважения символу Адыгеи, прошедшей многовековой путь.
«Сегодняшний праздник напоминает нам, что мы, жители республики, независимо от веры и национальности, объединены общей целью — видеть нашу малую родину благополучной и процветающей. При этом, устремляясь в будущее, мы не забываем прошлое, чтим традиции и обычаи наших предков, следуем их мудрым заветам — беречь мир и согласие как бесценное достояние, как источник духовности, как прочную основу для проводимых позитивных преобразований», — сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики также обратился к собравшимся на адыгском языке и пожелал всем мира, добра и процветания.
К словам поздравлений присоединились мэр Майкопа Андрей Гетманов и председатель ОД «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» Рамазан Тлемешок.
В завершение официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт с участием государственного ансамбля народного танца «Нальмэс», эстрадных исполнителей и творческих коллективов республики. Продолжились торжества традиционным Адыгэ Джегу.
Напомним, Закон «О государственном флаге Республики Адыгея» был принят в марте 1992 года на сессии Верховного Совета республики. В июле 2013 года депутаты Госсовета-Хасэ РА внесли изменения в Закон «О праздничных днях и памятных датах» и 25 апреля стал Днем Государственного флага Республики Адыгея.
В республиках Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также в странах, где проживает черкесская диаспора, данный праздник отмечается неофициально на протяжении нескольких лет как День адыгского (черкесского) флага.
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