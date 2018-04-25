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Мосгордума приняла закон о голосовании на выборах в местные органы власти до 22:00
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Мосгордума приняла закон о голосовании на выборах в местные органы власти до 22:00 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Мосгордума во втором и окончательном чтениях приняла закон о продлении голосования на выборах в местные органы власти с 20:00 до 22:00. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.
Законом также устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.
Ранее сообщалось, что комиссия МГД по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрела поправки к законопроекту, согласно которым устанавливается порядок голосования не по месту жительства. Избиратель сможет подать заявление о включении его в списки избирателей по месту нахождения. Такой порядок будет применяться только на выборах мэра Москвы.
Кроме этого, уменьшается количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы, с 1% до 0,5%.
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