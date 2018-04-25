Мосгордума приняла закон о голосовании на выборах в местные органы власти до 22:00

Мосгордума во втором и окончательном чтениях приняла закон о продлении голосования на выборах в местные органы власти с 20:00 до 22:00. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.

Законом также устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.

Ранее сообщалось, что комиссия МГД по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрела поправки к законопроекту, согласно которым устанавливается порядок голосования не по месту жительства. Избиратель сможет подать заявление о включении его в списки избирателей по месту нахождения. Такой порядок будет применяться только на выборах мэра Москвы.

Кроме этого, уменьшается количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы, с 1% до 0,5%.