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Жителя района Савелки поздравили со 100-летним юбилеем
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Жителя района Савелки поздравили со 100-летним юбилеем 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
21 апреля жителю района Савелки Александру Ивановичу Королеву исполнилось 100 лет. Он родился в 1918 году под Звенигородом в Подмосковье и с детских лет мечтал об авиации. В школе занимался в планерном кружке, строил модели самолетов, а после 8-го класса поступил в Московский авиационный техникум. Окончив учебу, в 1939 году он был направлен в Конструкторское бюро Туполева, где создавал чертежи для производства систем управления двигателями.
С началом войны Конструкторское бюро эвакуировали в Омск. Туда же уехал и Александр Иванович вместе со своей женой Верой Васильевной. Супруги работали на авиационном серийном заводе, выпускающем военные самолеты. После войны Королев продолжил работу в КБ Туполева в Москве, а в 1967 году семья переехала в Зеленоград. В прошлом году чета Королевых отметила 75 лет супружеской жизни, а в этом — 100-летний юбилей главы семьи.
Поздравить Александра Ивановича с сотым днем рождения приехали начальник УСЗН ЗелАО Ирина Супинович и заведующий филиалом «Савелки » Мария Степанова. Юбиляру вручили цветы, подарок и персональное поздравление президента РФ.
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