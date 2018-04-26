Ещё
Безработица в Псковской области снизилась за год почти в 1,5 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Безработица в Псковской области снизилась за год почти в 1,5 раза 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
ПСКОВ, 26 апреля. /ТАСС/. Число безработных жителей Псковской области за год снизилось почти в 1,5 раза, до 3300 человек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.
"По данным этого года в службе занятости населения Псковской области официально зарегистрировано 3,3 тыс. безработных, что значительно меньше показателя аналогичного периода прошлого года — более 4 тыс. человек", — отмечают представители областной администрации.
Меньше всего безработных зарегистрировано в двух крупнейших городах Псковской области, — в Пскове и Великих Луках. Чаще остальных ищут работу жители в Красногородском, Новоржевском и Порховском районах. Средняя продолжительность поиска работы составляет пять месяцев.
В официальной базе вакансий Псковской области размещено 6,4 тыс. вакансий. Самые востребованные профессии в регионе — это медики, инженеры, механики, полицейские, операторы, слесари и водители.
Чтобы обеспечить население работой, службы занятости региона и Торгово-промышленная палата Псковской области реализуют совместный проект, в рамках которого безработный человек может получить до 80 тыс. рублей на открытие своего дела и консультации по написанию бизнес-плана. В прошлом году за такой помощью обратилось 30 человек, 18 из них смогли начать свое дело — от рекламного бизнеса до фермерского хозяйства.
ТАСС: последние новости
ЦБ утвердил план санации Азиатско-Тихоокеанского банка Хаменеи призвал мусульманские страны объединиться против США WSJ: минюст США заподозрил Huawei в нарушении санкций против Ирана
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»43
Россиян оставят без торговых центров171
Трамп унизил Макрона96
Самбурская унизила Летучую17
Украинцев оставили без вузов46
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение