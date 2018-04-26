Безработица в Псковской области снизилась за год почти в 1,5 раза

ПСКОВ , 26 апреля. / ТАСС /. Число безработных жителей Псковской области за год снизилось почти в 1,5 раза, до 3300 человек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.

"По данным этого года в службе занятости населения Псковской области официально зарегистрировано 3,3 тыс. безработных, что значительно меньше показателя аналогичного периода прошлого года — более 4 тыс. человек", — отмечают представители областной администрации.

Меньше всего безработных зарегистрировано в двух крупнейших городах Псковской области, — в Пскове и Великих Луках. Чаще остальных ищут работу жители в Красногородском, Новоржевском и Порховском районах. Средняя продолжительность поиска работы составляет пять месяцев.

В официальной базе вакансий Псковской области размещено 6,4 тыс. вакансий. Самые востребованные профессии в регионе — это медики, инженеры, механики, полицейские, операторы, слесари и водители.