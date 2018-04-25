В Хабаровском крае начали перечислять выплаты семьям погибших при крушении вертолета Ми-8

ХАБАРОВСК , 25 апреля. / ТАСС /. Родственники погибших 11 апреля при падении вертолета Ми-8 в Хабаровске начали получать единовременные пособия от правительства Хабаровского края . Об этом ТАСС сообщили в управлении социальной работы с населением администрации Хабаровска.

"Только что началось перечисление выплат семьям погибших в связи с падением вертолета в Хабаровске", — сказал и.о. начальника управления Евгений Соловьев

Он напомнил, что для выплат правительством Хабаровского края в администрацию города перечислили 6 млн рублей, еще 600 тыс. рублей выделили на похороны погибших.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» потерпел крушение в Хабаровске 11 апреля при тренировочном полете. На борту находились шесть человек летного персонала компании, все погибли. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Рассматриваются три основные версии ЧП: погодные условия, техническая неисправность вертолета, ошибка пилотирования.