В Советском районе соберутся рыболовы-любители

Съезд рыболовов-любителей «Серебристый карась» состоится 14-15 июля на базе отдыха «Арантур» в Советском районе.

Как сообщает ugra-news, приём заявок начался еще в апреле, поскольку мероприятие уже широко известное не только в Югре , но и на Урале, и в Тюменской области

В природном парке «Кондинские озёра» пройдут рыболовные состязания, вечер бардовской песни «Голубые глаза озёр», а также различные культурно— массовые и спортивные соревнования. В нынешнем году для взрослых и маленьких участников будут проведены экологические занятия, которые проведут специалисты «Кондинских озер» и заповедника «Малая Сосьва».

Заявки на участие в фестивале рыболовов принимаются на официальном сайте администрации Советского района до 1 июля 2018 года.