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В Советском районе соберутся рыболовы-любители
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В Советском районе соберутся рыболовы-любители 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Съезд рыболовов-любителей «Серебристый карась» состоится 14-15 июля на базе отдыха «Арантур» в Советском районе.
Как сообщает ugra-news, приём заявок начался еще в апреле, поскольку мероприятие уже широко известное не только в Югре, но и на Урале, и в Тюменской области.
В природном парке «Кондинские озёра» пройдут рыболовные состязания, вечер бардовской песни «Голубые глаза озёр», а также различные культурно— массовые и спортивные соревнования. В нынешнем году для взрослых и маленьких участников будут проведены экологические занятия, которые проведут специалисты «Кондинских озер» и заповедника «Малая Сосьва».
Заявки на участие в фестивале рыболовов принимаются на официальном сайте администрации Советского района до 1 июля 2018 года.
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