Программу реновации завершат в ТиНАО до 2025 года

Программу реновации жилого фонда будут проводить в ТиНАО будет до 2025 года, сообщает сетевое издание m24.ru

Об этом заявил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

По его словам, в целом по Москве сроки проведения программы более долгие, но в ТиНАО есть возможность завершить программу раньше.

Он добавил, что программу поддерживают большинство жителей Троицкого и Новомосковского округов. Ранее Жидкин заявлял, что жители ТиНАО начнут переезжать в новые дома в 2019 году.

В апреле стало известно, что дома по программе реновации в столице будут проектировать с учетом «смарт-стандарта». В новых домах будет автоматическая передача данных общедомовых и поквартирных приборов учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы.

Кабины лифтов оборудуют системами видеонаблюдения, а в холлах установят информационные панели. Помимо этого, домофоны, входные группы, лифтовые холлы и лифты оборудуют тревожными кнопками.