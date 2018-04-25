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Программу реновации завершат в ТиНАО до 2025 года
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Программу реновации завершат в ТиНАО до 2025 года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Программу реновации жилого фонда будут проводить в ТиНАО будет до 2025 года, сообщает сетевое издание m24.ru.
Об этом заявил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, в целом по Москве сроки проведения программы более долгие, но в ТиНАО есть возможность завершить программу раньше.
Он добавил, что программу поддерживают большинство жителей Троицкого и Новомосковского округов. Ранее Жидкин заявлял, что жители ТиНАО начнут переезжать в новые дома в 2019 году.
В апреле стало известно, что дома по программе реновации в столице будут проектировать с учетом «смарт-стандарта». В новых домах будет автоматическая передача данных общедомовых и поквартирных приборов учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы.
Кабины лифтов оборудуют системами видеонаблюдения, а в холлах установят информационные панели. Помимо этого, домофоны, входные группы, лифтовые холлы и лифты оборудуют тревожными кнопками.
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