«АвтоВАЗ» заявил о повышении цен на весь модельный ряд 

В среднем, стоимость поднимется на 2%.
«АвтоВАЗ» с 1-го мая будет вынужден повысить цены. В среднем, они повысятся не намного, но на весь модельный ряд.
«Да, повышаем. В среднем, на 2%, на весь модельный ряд. Это связано с колебаниями курсов», — передают РИА Новости слова представителя компании.
Между тем, в России создадут ведомство для помощи попавшим под санкции компаниям. Специальная структура будет поддерживать российские предприятия и бизнесменов, которых затронут американские противороссийские санкции. Об этом заявил министр финансов России.