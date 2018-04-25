Расширен круг НФО, сдающих в Банк России отчетность в формате XBRL

Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также акционерные инвестиционные фонды с июня 2018 года начнут сдавать отчетность в Банк России в формате XBRL. Соответствующий нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции и опубликован на сайте ЦБ. Также на сайте мегарегулятора для этих категорий поднадзорных организаций опубликованы таксономия, сопроводительные материалы, методические рекомендации для работы с форматом XBRL.

В настоящий момент отчетность в формате XBRL сдают страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Переход на международный формат деловой отчетности XBRL является одним из стратегических проектов Банка России. Регулятор использует его для сбора и обработки надзорно-статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций.

«Использование XBRL позволяет повысить достоверность и качество отчетных данных, исключить их избыточность и дублирование, дает возможность регулятору более оперативно и точно выделять нужные срезы информации и проще ее структурировать», — подчеркивают в Центробанке.