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Расширен круг НФО, сдающих в Банк России отчетность в формате XBRL
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Расширен круг НФО, сдающих в Банк России отчетность в формате XBRL 

Банки.ру 2 часа назад
Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также акционерные инвестиционные фонды с июня 2018 года начнут сдавать отчетность в Банк России в формате XBRL. Соответствующий нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции и опубликован на сайте ЦБ. Также на сайте мегарегулятора для этих категорий поднадзорных организаций опубликованы таксономия, сопроводительные материалы, методические рекомендации для работы с форматом XBRL.
В настоящий момент отчетность в формате XBRL сдают страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Переход на международный формат деловой отчетности XBRL является одним из стратегических проектов Банка России. Регулятор использует его для сбора и обработки надзорно-статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций.
«Использование XBRL позволяет повысить достоверность и качество отчетных данных, исключить их избыточность и дублирование, дает возможность регулятору более оперативно и точно выделять нужные срезы информации и проще ее структурировать», — подчеркивают в Центробанке.
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