Освобождаем помещение! Белгородцев выселяют из заводского общежития

В редакцию «АиФ-Черноземье» обратились жители общежития завода лимонной кислоты на улице Чичерина в Белгороде с жалобой, что дирекция предприятия выгоняет их с семьями на улицу, потребовав к 1 мая освободить комнаты.

Отчего не отдали городу?

Корреспондент «АиФ-Черноземье» побывал в общежитии и выслушал жалобы людей.

«Мы проживали в этом общежитии по договору социального найма, причём постоянную прописку имеет всего 4-5 семей, все остальные живут по временной прописке, — говорят жильцы. — В прошлом году завод лимонной кислоты закрыли в судебном порядке за вред окружающей среде, людей сократили после ликвидации завода. Договор аренды помещений в общежитии нам продлили до 30 апреля 2018 года и пообещали людям, что к окончанию срока договоров общежитие отдадут на баланс городу, чтобы мы могли приватизировать в нём комнаты».

Здесь живут пенсионеры, которые отработали на заводе по 20-30 лет, есть семьи с детьми. А теперь дирекция на каждом этаже расклеила объявления (фотокопия есть в редакции), что все должны выселиться до 30 апреля 2018 года. В этом объявлении оговаривается возможность продлить договор найма на три месяца, но с письменным обязательством 1 августа 2018 года освободить жилые комнаты.

«Мы не знаем, куда нам обращаться, — говорят люди. — В объявлении о выселении дирекция предупреждает, что, если мы не съедем добровольно, нас выселять в судебном порядке».

Как быть тем, кто с детьми?

Светлана проработала на заводе больше 13 лет.

«У меня в этом общежитии зарегистрировано двое малолетних детей, — говорит она. — Осенью им идти в 1-й класс школы, которая находится по месту их регистрации, неподалёку. А теперь мы должны покинуть общежитие — куда нам идти?»

А Ирина Николаевна — ветеран завода, проработала 32 года, полтора года назад вышла на пенсию. На собственное жилье она, разумеется, не накопила нужной суммы.

Объявление вывесили 11 апреля. Все обитатели общежития были шокированы. Вначале попытались поговорить с дирекцией предприятия, но это ни к чему не привело. У жильцов теперь новый статус — «выселенцы»: каждый получил официальное уведомление о выселении.

«Я узнала об этой ситуации из соцсетей и задала вопрос губернатору после его отчёта о работе за 2017 год перед областной Думой , — говорит депутат Белгородской областной Думы Анастасия Байбикова. — Губернатор ответил: «В соглашение с компанией, владельцем завода, входят: утилизация экологических отходов производства — на это выделено 120 млн рублей и расселение или улучшение жилищных условий людей, которые живут в общежитии бывшего предприятия. Все эти вопросы находятся под контролем, мы работаем активно с собственником закрытого предприятия».

Корреспондент «АиФ-Белгород» озвучил этот ответ жильцам общежития, однако эти люди не очень-то верят обещаниям. Редакция «АиФ-Белгород» будет следить за развитием событий.