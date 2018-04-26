В Шерегеше может появиться новый международный аэропорт

Власти Кузбасса планируют построить международный аэропорт в Шерегеше

Главными вопросами для обсуждения стали реконструкция кемеровского аэропорта. Сергей Цивилев подчеркнул, что «на сегодняшний день он не соответствует современным стандартам». К 2020 году планируется провести масштабную реконструкцию здания кемеровского аэровокзала и полностью обновить инфраструктуру. Примечательно, что проведение строительных работ не потребует закрытия аэропорта, все вылеты будут осуществляться по расписанию.

«Наша задача — привлечь в Кузбасс бизнес, в том числе с Азиатско-Тихоокеанского рынка. Впереди — различные бизнес-форумы, крупные выставки. Кроме того, регион обладает значительным туристическим потенциалом. Все это предполагает удобное авиасообщение», — заявил глава Кузбасса.

В связи с этим руководитель Сибирского кластера Холдинга «НОВАПОРТ» Евгений Янкилевич сообщил, что в Кемеровской области находится один из самых посещаемых курортов страны — Шерегеш. Для развития транспортной инфраструктуры целесообразно построить в Таштагольском районе полноценный международный аэропорт. Проект строительства будет рассмотрен после детального изучения местности.