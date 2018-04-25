«Русгидро» планирует запустить ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке в III квартале

«Русгидро» планирует ввести в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке в III квартале 2018 года, говорится в сообщении компании.

Завершающая стадия пуско-наладочных работ начнется в июне текущего года, отмечает «Русгидро».

«Уже в июне этого года на станции начнется завершающая стадия пуско-наладочных работ, в ходе которой ТЭЦ «Восточная» выдаст в сеть первую электроэнергию. Ввод станции в эксплуатацию намечен на третий квартал 2018 года», — говорится в сообщении.

В настоящее время компания завершила монтаж котлов-утилизаторов, установку на фундаменты трех газотурбинных установок производства General Electric . Также были смонтированы силовые трансформаторы и оборудование распределительного устройства КРУЭ-110 кВ.

ТЭЦ «Восточная» — первая станция, которая будет построена во Владивостоке за последние 45 лет. Необходимость ее строительства вызвана увеличением потребления электроэнергии и тепла в городе, в том числе в связи с застройкой новых жилых районов. Станция обеспечит теплом и горячей водой более 300 тыс. потребителей Владивостока и закроет до 20% потребности города в электроэнергии.

Установленная электрическая мощность ТЭЦ «Восточная» составит 139,5 МВт, тепловая — 421 Гкал/ч. Основное топливо — природный газ.