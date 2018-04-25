Минпромторг выступил за импортозамещение IT-решений в ОПК

Минпромторг выступил за импортозамещение IT-решений в ОПКНа конференции замминистра озвучил важные отрасли, разработка которых должна стать приоритетной для ОПК. По его словам, в России должны создаваться виртуальные конструкторские бюро, которые должны вести цифровое проектирование информационных подсистем, а также заниматься внедрением разработанных технологий.

— Наше министерство разработало несколько программ государственной поддержки. На данный момент нами финансируется пакет программ «Логос», который предназначен для ведения инженерных расчетов и анализа. Также в текущем году планируется ввести субсидии для внедрения отечественных суперкомпьютеров с целью проведения численного моделирования, — рассказал Олег Рязанцев

Участники конференции также обсудили вопросы, связанные с развитием цифровой экономики, а также затронули проблемы хранения и безопасности информации. Участники переговоров должны будут сформировать единую стратегию развития и внедрения информационных технологий в ОПК, по итогам конференции.