Ещё
Минпромторг выступил за импортозамещение IT-решений в ОПК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минпромторг выступил за импортозамещение IT-решений в ОПК 

Банки Сегодня 2 часа назад
Минпромторг выступил за импортозамещение IT-решений в ОПКНа конференции замминистра озвучил важные отрасли, разработка которых должна стать приоритетной для ОПК. По его словам, в России должны создаваться виртуальные конструкторские бюро, которые должны вести цифровое проектирование информационных подсистем, а также заниматься внедрением разработанных технологий.
— Наше министерство разработало несколько программ государственной поддержки. На данный момент нами финансируется пакет программ «Логос», который предназначен для ведения инженерных расчетов и анализа. Также в текущем году планируется ввести субсидии для внедрения отечественных суперкомпьютеров с целью проведения численного моделирования, — рассказал Олег Рязанцев.
Участники конференции также обсудили вопросы, связанные с развитием цифровой экономики, а также затронули проблемы хранения и безопасности информации. Участники переговоров должны будут сформировать единую стратегию развития и внедрения информационных технологий в ОПК, по итогам конференции.
Банки Сегодня: последние новости
Трамп пересмотрит свое отношение к Транстихоокеанскому партнерству В Госдуме будет создана рабочая группа по контрасанкциям Взлет цены на алюминий после падения акций «Русала»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру400
«Томагавки» прилетели в Москву111
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»53
Украинцы сгубили гордость советской промышленности53
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ77
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение