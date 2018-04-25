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Прокуратура: Деятельность торгового комплекса на Батарейной должна быть приостановлена
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Прокуратура: Деятельность торгового комплекса на Батарейной должна быть приостановлена 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В связи с выявленными редакцией ivbg.ru во время весеннего рейда нарушениями противопожарной безопасности выборгская прокуратура сообщила, что торговый комплекс по адресу Батарейная, 1, в котором также находится детский центр «Весёлый город», спортзал и магазин «Пятёрочка», должен быть закрыт на время устранения нарушений.
Как сообщили ivbg.ru в выборгской прокуратуре, по проблемам, выявленным сотрудниками МЧС по адресу Батарейная, 1 в Выборге, подано исковое заявление в суд по приостановке деятельности объекта капитального строительства. Иными словами, все то, что там находится, включая детский центр и ещё несколько помещений, должен быть закрыт сроком на три месяца для устранения всех неисправностей.
Страниц иска с нарушениями больше двух, но основное нарушение, после которого уже не хочется ничего читать, это отсутствие системы автоматического пожаротушения.
Всё это говорит о том, что видеоролики ivbg.ru были не напрасны. Напомним, редакция нашего издания не так давно посетила «Весёлый город».
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