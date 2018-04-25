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Новый министр печати
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Новый министр печати 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из открытых источников
В белом доме появился новый министр печати. Напомним, что Рита Шляхова, которая собственно и ввела в обиход иное название должности руководителя комитета общественных связей и СМИ администрации области еще в начале апреля ушла на пенсию. Замещать ее должность была поставлена Елена Стаханова. Однако, вскоре в региональной прессе появились публикации, что Стаханова не останется на посту руководителя комитета и даже называли возможных преемников Риты Борисовны. Все это время никаких комментариев по данному поводу из самого белого дома не поступало.
И вот сегодня стало известно, что с 25 апреля 2018 года председателем комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области назначен Иван Чердаклиев. Губернатор Светлана Орлова уже подписала соответствующее распоряжение.
Пресс-служба администрации приложила короткую биографическую справку о новом областном чиновнике.
Иван Александрович Чердаклиев родился в 1972 году в Краснодаре. У него есть не только теоретический багаж знаний о профессии (он окончил отделение журналистики Ростовского госуниверситета в 1994 году), но и практический — работал в СМИ. Правда, немного специфический: около 20 лет Чердаклиев прослужил в органах внутренних дел и почти 2 года (2012 — 2014) был начальником федерального казённого учреждения «Объединённая редакция Министерства внутренних дел Российской Федерации». Еще пару лет (2014 — 2016) — заместителем начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России. Он полковник внутренней службы в отставке. Является ветераном боевых действий.
Среди наград есть в том числе и благодарность от Президента РФ.
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