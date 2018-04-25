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Солонин: необанки — это не конкуренты, а партнеры классических банков
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Солонин: необанки — это не конкуренты, а партнеры классических банков 

Банки.ру 2 часа назад
Необанки не являются конкурентами классическим банкам, это их будущие партнеры. Об этом рассказал генеральный директор Ассоциации «Финтех» Сергей Солонин.
«В последнее время все больше разговоров о том, что необанки — это не конкуренты, а партнеры классическим банкам. То есть это те продукты, которые, по сути, могут дополнять корзину классических банков. Пока мы ввиду некоторых ограничений не можем работать как платформы, но в ближайшем будущем такие платформы появятся», — рассказал он в ходе выступления.
«Традиционные банки обладают возможностью, необанки обладают гибкостью», — отметил Солонин.
Он также добавил, что IT-компании могут начать создавать необанки для расширения и привлечения новой аудитории.
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