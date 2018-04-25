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Поступок, прославивший тюменского нотариуса на весь мир, осудили в Минюсте России
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Поступок, прославивший тюменского нотариуса на весь мир, осудили в Минюсте России 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Министерство юстиции РФ назвало поступок тюменского нотариуса Надежды Абрамкиной, заставившей своих клиентов мыть унитаз, недопустимым для профессионального сообщества. Такие действия, по мнению Минюста, подрывают доверие общества к нотариусам.
Официальный ответ ведомства опубликовал на своей странице в Facebook депутат городской Думы Тюмени Мурат Тулебаев, направивший жалобу в ведомство. В министерстве также напомнили, что в отношении Абрамкиной было возбуждено дисциплинарное производство. По его итогам нотариус может понести наказание.
В конторе, где работает Надежда Абрамкина, URA.RU, сообщили, что нотариус ушла на больничный. Комментировать развитие событий отказались.
Инцидент, прославивший тюменского нотариуса на весь мир (о нём сообщили западные новостные ресурсы), произошёл 7 апреля. Надежда Абрамкина устроила скандал из-за девушки, которая воспользовалась санузлом у неё в конторе. Женщина требовала, чтобы клиенты вымыли унитаз, в противном случае угрожая отменить приём. Конфликт был записан на видео и опубликован в Интернете.
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