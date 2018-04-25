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Список запрещенных к вылову на Байкале рыб могут расширить
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Список запрещенных к вылову на Байкале рыб могут расширить 

АиФ Иркутск 20 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
На Байкале могут запретить ловить хариуса и сига. Об этом рассказал заместитель начальника отдела государственного контроля, охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин. Он пояснил, что причиной введения запрета стало сокращение популяции этих ценных видов рыб. К тому же цель — исключить использование квот и разрешений на лов, к примеру, хариуса, для вылова омуля.
«Пока наука рассматривает возможность введения запрета на сига и хариуса, — уточнил Ринат Александрович. — Когда он будет введен, на какой срок — сейчас сказать сложно».
Напомним, с октября 2017 года на Байкале введен запрет на добычу омуля. Бороться с браконьерами на Байкале будет инспекторы Ольхонского межрайоного отдела Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и сотрудники оперативной группы «Сарма».
Напомним, в Иркутске пройдет фестиваль волшебных шаров.
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