Список запрещенных к вылову на Байкале рыб могут расширить

На Байкале могут запретить ловить хариуса и сига. Об этом рассказал заместитель начальника отдела государственного контроля, охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин. Он пояснил, что причиной введения запрета стало сокращение популяции этих ценных видов рыб. К тому же цель — исключить использование квот и разрешений на лов, к примеру, хариуса, для вылова омуля.

«Пока наука рассматривает возможность введения запрета на сига и хариуса, — уточнил Ринат Александрович. — Когда он будет введен, на какой срок — сейчас сказать сложно».

Напомним, с октября 2017 года на Байкале введен запрет на добычу омуля. Бороться с браконьерами на Байкале будет инспекторы Ольхонского межрайоного отдела Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и сотрудники оперативной группы «Сарма».