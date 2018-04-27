В Общественной палате считают, что Москве вытрезвители не нужны

Ранее стало известно, что Совет законодателей РФ согласился с идеей вернуть в Россию вытрезвители и рекомендовал кабмину и субъектам РФ проработать соответствующий вопрос, об этом говорится в проекте решения президиума совета. Согласно проекту решения, в первую очередь вытрезвители должны появиться в городах с населением более 100 тысяч человек. Финансирование предполагается выделить из бюджетов субъектов РФ. С данной инициативой в ходе заседания президиума Совета выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов , спикер Совфеда Валентина Матвиенко ее поддержала, сказав, что данное предложение является «очень разумным».

"Я не специалист по алкоголикам и пьяницам, но я хочу напомнить, что в советское время был мрачный период в 80-х годах, когда пьяные валялись на улицах под деревьями. Я это хорошо помню. Ездили милиционеры, забирали этих людей в вытрезвители. Я не знаю, как в других городах, но в Москве я что-то давно не видел пьяных под деревьями… Я как обыватель не считаю, что в Москве нужны вытрезвители. Кого вытрезвлять-то, если нет большого количества людей, которые потеряли контроль от алкоголя? Пусть местные власти принимают такие решения, ничего им не мешает это сделать", — заявил Фадеев РИА Новости.