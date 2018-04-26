Новую процедуру избрания членов Общественной палаты примут в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг рассмотрят внесение изменений в закон «О проведении процедуры формирования нового состава Общественной палаты Московской области».

В этом году истекает срок полномочий членов Общественной палаты Московской области . На заседании примут новую процедуру избрания и дадут старт процедуре по выборам нового состава.

Согласно пояснительной записке, срок полномочий членов действующего состава Общественной палаты Московской области исчисляется с 9 сентября 2015 года, дня проведения ее первого пленарного заседания, и составляет три года.

Проект постановления подготовлен с учетом сроков, предусмотренных Законом Московской области «Об Общественной палате Московской области» для процедуры формирования нового состава Общественной палаты Московской области.

Мособлдума также рассмотрела внесение изменений в закон «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области». Изменения подразумевают расширение списка категорий граждан, которые получают соцуслуги на дому.