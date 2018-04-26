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Новую процедуру избрания членов Общественной палаты примут в Подмосковье
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Новую процедуру избрания членов Общественной палаты примут в Подмосковье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг рассмотрят внесение изменений в закон «О проведении процедуры формирования нового состава Общественной палаты Московской области».
В этом году истекает срок полномочий членов Общественной палаты Московской области. На заседании примут новую процедуру избрания и дадут старт процедуре по выборам нового состава.
Согласно пояснительной записке, срок полномочий членов действующего состава Общественной палаты Московской области исчисляется с 9 сентября 2015 года, дня проведения ее первого пленарного заседания, и составляет три года.
Проект постановления подготовлен с учетом сроков, предусмотренных Законом Московской области «Об Общественной палате Московской области» для процедуры формирования нового состава Общественной палаты Московской области.
Мособлдума также рассмотрела внесение изменений в закон «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области». Изменения подразумевают расширение списка категорий граждан, которые получают соцуслуги на дому.
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