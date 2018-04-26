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Новую Общественную палату Подмосковья начнут формировать в мае
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Новую Общественную палату Подмосковья начнут формировать в мае 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Новая Общественная палата Подмосковья будет сформирована осенью, отбор кандидатов начнется в мае, сообщил журналистам председатель комитета Мособлдумы по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов.
"Прием заявок от кандидатов в Общественную палату Московской области завершится в июне, в течение месяца после опубликования в мае соответствующего принятого постановления", — сказал Баранов.
Срок полномочий действующего состава Общественной палаты Подмосковья истекает 9 сентября текущего года. В соответствии с законом, Московская областная дума объявляет процедуру формирования нового состава палаты не позднее чем за три месяца до окончания этого срока.
Баранов отметил, что в этот раз будет применяться новая процедура формирования палаты.
"Принято постановление, которое фактически начинает процедуру формирования нового состава Общественной палаты. Срок отсчета начнется после его официального опубликования после майских праздников в рабочие дни, то есть, 3-4 мая. С этого момента в течение 30 дней все претенденты должны подать документы в аппарат Общественной палаты Московской областной думы, который уже сформирован и работает", — отметил он.
В состав Общественной палаты Подмосковья войдут 99 человек. По закону, кандидат в Общественную палату Подмосковья не может быть самовыдвиженцем, выдвижение осуществляется общественной организацией. Дополнительно федеральная или межрегиональная общественная организация может выдвинуть одного претендента. Из сформированного списка 33 кандидатуры отберет губернатор Подмосковья.
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