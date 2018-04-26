Новую Общественную палату Подмосковья начнут формировать в мае

"Прием заявок от кандидатов в Общественную палату Московской области завершится в июне, в течение месяца после опубликования в мае соответствующего принятого постановления", — сказал Баранов.

Срок полномочий действующего состава Общественной палаты Подмосковья истекает 9 сентября текущего года. В соответствии с законом, Московская областная дума объявляет процедуру формирования нового состава палаты не позднее чем за три месяца до окончания этого срока.

Баранов отметил, что в этот раз будет применяться новая процедура формирования палаты.

"Принято постановление, которое фактически начинает процедуру формирования нового состава Общественной палаты . Срок отсчета начнется после его официального опубликования после майских праздников в рабочие дни, то есть, 3-4 мая. С этого момента в течение 30 дней все претенденты должны подать документы в аппарат Общественной палаты Московской областной думы, который уже сформирован и работает", — отметил он.

В состав Общественной палаты Подмосковья войдут 99 человек. По закону, кандидат в Общественную палату Подмосковья не может быть самовыдвиженцем, выдвижение осуществляется общественной организацией. Дополнительно федеральная или межрегиональная общественная организация может выдвинуть одного претендента. Из сформированного списка 33 кандидатуры отберет губернатор Подмосковья.