В Москве выдали разрешение на строительство жилого комплекса с детсадом в ВАО

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой и дошкольной образовательной организацией в Тюменском проезде на востоке Москвы , говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В комитет поступило извещение о начале строительно-монтажных работ. Разрешение выдано на первую очередь строительства и действует до января 2021 года. Жилой комплекс с подземной автостоянкой и дошкольной образовательной организацией возведут по адресу: Тюменский проезд, владение 3-5 (Восточный административный округ, Богородское )», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

Первый этап застройки включает строительство четырех 31-этажных башен с максимальной высотой 100 метров площадью более 105 тысяч квадратных метров. В зданиях будет более 1 тысячи квартир. Для маленьких жителей появится собственный детский сад на 275 мест.

Четыре жилых корпуса — высотные доминантные башни будут объединены общим подземным паркингом и зоной коммерческих помещений в уровне первого этажа, которые отгораживают внутренние дворы от улицы.

Первые этажи домов займут объекты повседневного обслуживания — магазины, кафе, офисы и административные помещения. Во внутридворовом пространстве предполагается устройство «зеленой кровли» над подземной частью паркинга с благоустройством и озеленением. Во дворах появятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха жителей, устроят проезды и пешеходные дорожки с мощением тротуарной плиткой, высадят деревья, кустарники, цветники, установят малые архитектурные формы (скамьи, урны, беседки). В основу проекта заложена концепция зеленых дворов без транспорта.

Подземный паркинг рассчитан на 585 мест и предназначен для хранения личного транспорта жильцов. В подземной автостоянке также оборудуют кладовые для жильцов.

ЖК находится в трех минутах ходьбы от метро «Бульвар Рокоссовского» и пяти минутах от станции Московского центрального кольца «Бульвар Рокоссовского». Объект возводится за счет средств инвестора.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. Составлен график проверок жилого комплекса в Тюменском проезде с привлечением специалистов Центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — отметил Антосенко.