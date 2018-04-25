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Крематорий рядом с воронежским Юго-Западным кладбищем начнут строить в мае
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Крематорий рядом с воронежским Юго-Западным кладбищем начнут строить в мае 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
В мае начнется строительство воронежского крематория, сообщили в пресс-службе Воронежского похоронного бюро.
Проект строительства крематория на участке площадью 0,8 га рядом с Юго-Западным кладбищем прошел все необходимые экспертизы и получил требуемые разрешения. Стоимость проекта оценивается в 150 млн рублей.
Работы по согласованию проекта длились больше года. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области выдало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта санитарным нормам и требованиям.
«Тем самым надзорные органы подтвердили, что объект не окажет вреда на жизнь и здоровье жителей близлежащих жилых кварталов и экологию города в целом, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Это место было выбрано с учетом его транспортной доступности для жителей города из любой точки Воронежа».
Проектом утвержден крематорий с одной печью, поставщик — чешская компания ТABO. Сам крематорий будет представлять собой одноэтажное здание офисного типа.
«Крематорий позволит продлить срок службы единственного действующего в Воронеже кладбища — Березовского, которое в ближайший год исчерпает свой ресурс. Стоимость кремации будет ниже стоимости традиционного погребения», — добавили в Воронежском похоронном бюро.
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