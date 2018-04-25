Ещё
«Газпром» и «Узбекнефтегаз» договорились продлить СРП по участку Шахпахты до 2024 г
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» и «Узбекнефтегаз» договорились продлить СРП по участку Шахпахты до 2024 г 

Прайм 22 минуты назад
"Газпром" и «Узбекнефтегаз» договорились продлить действие соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту доразработки месторождения Шахпахты в Узбекистане, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.
"Действие СРП заканчивается в 2019 году, и стороны пришли к обоюдному решению, что в соответствии с условиями СРП и законодательством республики Узбекистан срок его действия должен быть продлен на пять лет, до 2024 года", — сказал Маркелов в интервью журналу «Газпром».
Кроме того, компании продолжают переговоры по согласованию условий СРП по разработке месторождения Джел, отметил он. Месторождение было открыто в 2009 году на Шахпахтинском блоке. Запасы месторождения составляют 6,4 миллиарда кубометров газа и 76 тысяч тонн газового конденсата.
В 2002 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее участие «Газпрома» в проектах добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). С 2004 года «Газпром» на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты.
В 2017 году Газпром" и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о совместных геологоразведочных работах и организации инжинирингово-инновационных работ. Кроме того, «Газпром» заключил с Узбекистаном пятилетний контракт на покупку 4 миллиардов кубометров газа в год начиная с 2018 года.
Прайм: последние новости
Алюминий дешевеет 5-ую торговую сессию подряд на фоне возможного снятия санкций с "Русала" "АвтоВАЗ" с 1 мая повышает цены на весь модельный ряд в среднем на 2% из-за падения рубля Соломин сменит Соловьева на посту гендиректора En+ Group с 1 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»164
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»121
Россияне упустили свой исторический шанс479
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
В Москве студент погиб после проверки ФСБ275
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
02:46
Таиланд массово закрывает туристические объекты
Азия Общество
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение