«Газпром» и «Узбекнефтегаз» договорились продлить СРП по участку Шахпахты до 2024 г

"Газпром" и «Узбекнефтегаз» договорились продлить действие соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту доразработки месторождения Шахпахты в Узбекистане , сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов

"Действие СРП заканчивается в 2019 году, и стороны пришли к обоюдному решению, что в соответствии с условиями СРП и законодательством республики Узбекистан срок его действия должен быть продлен на пять лет, до 2024 года", — сказал Маркелов в интервью журналу «Газпром».

Кроме того, компании продолжают переговоры по согласованию условий СРП по разработке месторождения Джел, отметил он. Месторождение было открыто в 2009 году на Шахпахтинском блоке. Запасы месторождения составляют 6,4 миллиарда кубометров газа и 76 тысяч тонн газового конденсата.

В 2002 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее участие «Газпрома» в проектах добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). С 2004 года «Газпром» на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты.

В 2017 году Газпром" и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о совместных геологоразведочных работах и организации инжинирингово-инновационных работ. Кроме того, «Газпром» заключил с Узбекистаном пятилетний контракт на покупку 4 миллиардов кубометров газа в год начиная с 2018 года.