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Из вымирающего ускоренными темпами Зауралья разъезжаются люди
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Из вымирающего ускоренными темпами Зауралья разъезжаются люди 

Уралинформбюро 28 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Численность населения Курганской области в 2017 году сократилась на 8600 человек. Итоги соответствующего исследования обнародовал Свердловскстат.
По данным ведомства, в Зауралье в минувшем году родилось на 10,5% меньше детей, чем в 2016-м: 9400 против 10 600. Снизилась также смертность, но не столь сильно — на 4,4% (умерло 12 900 человек против 13 600 годом ранее). Естественная убыль населения составила 3400 человек (при 2900 в 2016-м).
Уровень смертности превышает средний по области в 21 районе региона. Наиболее высокие показатели отмечены в Мишкинском, Шатровском, Далматовском, Катайском, Лебяжьевском, Шумихинском, Притобольном и Целинном районах, передает "Уралинформбюро".
Миграционная убыль в Курганской области в 2017 году составила 5100 человек — на 5,5% больше, чем годом ранее. Регион покинули 33 000 человек, а приехали в него 27 900.
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