Из вымирающего ускоренными темпами Зауралья разъезжаются люди

Численность населения Курганской области в 2017 году сократилась на 8600 человек. Итоги соответствующего исследования обнародовал Свердловскстат.

По данным ведомства, в Зауралье в минувшем году родилось на 10,5% меньше детей, чем в 2016-м: 9400 против 10 600. Снизилась также смертность, но не столь сильно — на 4,4% (умерло 12 900 человек против 13 600 годом ранее). Естественная убыль населения составила 3400 человек (при 2900 в 2016-м).

Уровень смертности превышает средний по области в 21 районе региона. Наиболее высокие показатели отмечены в Мишкинском, Шатровском, Далматовском, Катайском , Лебяжьевском, Шумихинском, Притобольном и Целинном районах, передает "Уралинформбюро"

Миграционная убыль в Курганской области в 2017 году составила 5100 человек — на 5,5% больше, чем годом ранее. Регион покинули 33 000 человек, а приехали в него 27 900.