Фанзону для болельщиков ЧМ-2018 на площади Минина и Пожарского подключат к электросетям до конца апреля 

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за первый квартал 2018 года.
В указанный период предприятие исполнило свыше 1650 договоров на техприсоединение общей мощностью более 55 МВт. К электросетям были подключены десять предприятий и производств, 11 объектов сельскохозяйственного назначения, три объекта здравоохранения и образования, 13 объектов инфраструктуры, шесть церквей и храмов.
Нижновэнерго принимает активное участие в подготовке столицы Приволжья к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В 2017 году энергетики обеспечили выдачу мощности таким значимым объектам, как взлетно-посадочная полоса ПАО «Международный аэропорт Стригино», тренировочная площадка для футболистов в микрорайоне «Мещерское озеро», зданиям и сооружениям временной инфраструктуры ЧМ-2018 вокруг стадиона «Нижний Новгород» и удаленному пункту досмотра грузового транспорта на ул. Акимова. К концу апреля текущего года к электросетям компании также будет подключена фанзона на 20 тысяч человек на пл. Минина и Пожарского, где установят экраны для трансляции матчей мирового футбольного первенства.
Напомним, технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности филиала «Нижновэнерго», выключающей в себя реконструкцию и строительство энергообъектов. Это позволяет не только ежегодно подключать к электросетям компании тысячи новых потребителей, но и создавать благоприятные условия для развития бизнеса в Нижегородской области.
Энергетики напоминают, что по всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья и Приволжья» по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Также получить информацию о технологическом присоединении и заключить договор можно в Центре обслуживания потребителей филиала «Нижновэнерго» в г. Нижний Новгород по адресу ул. Рождественская, д. 33, в офисах обслуживая потребителей, расположенных в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов. Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте МРСК Центра и Приволжья. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф.