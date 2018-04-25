Фанзону для болельщиков ЧМ-2018 на площади Минина и Пожарского подключат к электросетям до конца апреля

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за первый квартал 2018 года.

В указанный период предприятие исполнило свыше 1650 договоров на техприсоединение общей мощностью более 55 МВт. К электросетям были подключены десять предприятий и производств, 11 объектов сельскохозяйственного назначения, три объекта здравоохранения и образования, 13 объектов инфраструктуры, шесть церквей и храмов.

Нижновэнерго принимает активное участие в подготовке столицы Приволжья к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В 2017 году энергетики обеспечили выдачу мощности таким значимым объектам, как взлетно-посадочная полоса ПАО «Международный аэропорт Стригино», тренировочная площадка для футболистов в микрорайоне «Мещерское озеро», зданиям и сооружениям временной инфраструктуры ЧМ-2018 вокруг стадиона «Нижний Новгород» и удаленному пункту досмотра грузового транспорта на ул. Акимова. К концу апреля текущего года к электросетям компании также будет подключена фанзона на 20 тысяч человек на пл. Минина и Пожарского, где установят экраны для трансляции матчей мирового футбольного первенства.