Александр Якоб отметил преображение Академического района

Высокую оценку Академическому глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поставил, озвучивая свой доклад о развитии столицы Урала за последние пять лет. Чиновник отметил, что за это время микрорайон очень изменился и вырос, а появление на его территории ТЭЦ является знаковым событием для всего муниципалитета.

«За эти пять лет была построена и сдана в эксплуатацию ТЭЦ Академическая. С точки зрения перспектив развития города и технологий, которые были применены, это — объект достаточно уникальный. Такие объекты сдаются в эксплуатацию крайне редко. Мне кажется, что за пять лет микрорайон Академический стал местом обжитым, где люди уже привыкли жить, создали семьи, где имеются практически все объекты инфраструктуры», — сказал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.