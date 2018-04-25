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Александр Якоб отметил преображение Академического района
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Александр Якоб отметил преображение Академического района 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Высокую оценку Академическому глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поставил, озвучивая свой доклад о развитии столицы Урала за последние пять лет. Чиновник отметил, что за это время микрорайон очень изменился и вырос, а появление на его территории ТЭЦ является знаковым событием для всего муниципалитета.
«За эти пять лет была построена и сдана в эксплуатацию ТЭЦ Академическая. С точки зрения перспектив развития города и технологий, которые были применены, это — объект достаточно уникальный. Такие объекты сдаются в эксплуатацию крайне редко. Мне кажется, что за пять лет микрорайон Академический стал местом обжитым, где люди уже привыкли жить, создали семьи, где имеются практически все объекты инфраструктуры», — сказал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.
О других заявлениях чиновника, сделанных во время отчета перед депутатами, редакция «ФедералПресс» писала ранее. Среди актуальных вопросов — транспортная и мусорная реформы, строительство второй ветки метро, ЧМ по футболу и отмена прямых выборов мэра в Екатеринбурге.
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