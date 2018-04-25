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Воробьев подведет итоги месяца в телеэфире 26 апреля
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Воробьев подведет итоги месяца в телеэфире 26 апреля 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подведет итоги месяца и ответит на вопросы жителей региона в рамках телеэфира 26 апреля, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Двадцать шестого апреля в 19:00 губернатор Московской области Андрей Воробьев подведет итоги месяца в эфире телеканала «360° Подмосковье», — говорится в сообщении.
Вопросы главе региона можно задать с помощью хэштега #вопросгубернатору в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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