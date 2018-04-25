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Клишас поддержал введение уголовного наказания за соблюдение санкций США
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Клишас поддержал введение уголовного наказания за соблюдение санкций США 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал инициативу о введении уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории РФ.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Позже первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России, его могут принять до конца весенней сессии.
"Следование режиму санкций против России, которые установлены вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, следует рассматривать как противоправное поведение. Российским законодательством должны быть предусмотрены соразмерные меры юридической ответственности за нарушение прав российских граждан. В этой связи в Уголовный кодекс могут быть внесены необходимые поправки", — заявил Клишас РИА Новости.
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