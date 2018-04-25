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Медведев: цифровые технологии сделали работу нотариусов более удобной и оперативной
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Медведев: цифровые технологии сделали работу нотариусов более удобной и оперативной 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям V Конгресса нотариусов Российской Федерации. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.
"В рамках конгресса вы сможете обсудить актуальные профессиональные вопросы, связанные с совершенствованием законодательства, повышением роли нотариата в сфере оборота недвижимости и в корпоративных правоотношениях, усилением защиты нотариально оформленных сделок", — говорится в сообщении.
По словам главы правительства, «благодаря внедрению цифровых технологий нотариальная деятельность стала более удобной и оперативной». «Современные сервисы и услуги позволяют быстро и качественно оформлять документы, передавать их в любой регион страны», — подчеркнул Медведев.
Премьер пожелал участникам плодотворной работы и выразил надежду на результативную дискуссию.
V Конгресс нотариусов Российской Федерации проходит 25 апреля в Москве.
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