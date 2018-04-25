Медведев: цифровые технологии сделали работу нотариусов более удобной и оперативной

"В рамках конгресса вы сможете обсудить актуальные профессиональные вопросы, связанные с совершенствованием законодательства, повышением роли нотариата в сфере оборота недвижимости и в корпоративных правоотношениях, усилением защиты нотариально оформленных сделок", — говорится в сообщении.

По словам главы правительства, «благодаря внедрению цифровых технологий нотариальная деятельность стала более удобной и оперативной». «Современные сервисы и услуги позволяют быстро и качественно оформлять документы, передавать их в любой регион страны», — подчеркнул Медведев.

Премьер пожелал участникам плодотворной работы и выразил надежду на результативную дискуссию.

V Конгресс нотариусов Российской Федерации проходит 25 апреля в Москве.