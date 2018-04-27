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«Газпром» надеется на конструктивные переговоры с «Нафтогазом» по транзиту после 2019 года
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«Газпром» надеется на конструктивные переговоры с «Нафтогазом» по транзиту после 2019 года 

Rambler News Service 32 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
«Газпром» рассчитывает на конструктивные переговоры с «Нафтогазом Украины» по транзиту российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил в ходе телефонной конференции российского газового холдинга заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.
«Время до конца 2019 года есть, но его не так много. Будем надеяться на конструктивные переговоры», — отметил он.
Медведев добавил, что «Газпром» ожидает от украинской стороны предложений по условиям транзита, в зависимости от них будет определен объем транспортировки газа через Украину.
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