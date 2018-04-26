За счет проекта «Решаем вместе!» в Ярославле благоустроят еще два парка

Рыбинске, 26 апреля в Правительстве области состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». На мероприятии утверждены новые объекты благоустройства по направлению «Поддержка местных инициатив» в Ярославле Тутаеве и Ярославском районе.

В частности, в региональном центре в этом году будет преображен не только парк «Нефтяник», который стал победителем рейтингового голосования 18 марта. Принято решение о выделении 4,8 миллиона рублей на работы в парке Судостроителей во Фрунзенском районе и более 1,7 миллиона на благоустройство территории за ДК «Гамма» на Резинотехнике. Профинансировано будет и обустройство двух спортивных площадок — у школы №47 на улице Клубной и у школы №27 на улице Труфанова. На эти цели предусмотрено 9,6 миллиона рублей.

— В рамках направления «Поддержка местных инициатив» основной список проектов был утвержден в конце марта. Сегодня комиссией принято решение о распределении оставшихся средств, — сообщил заместитель председателя Правительства области Илья Баланин . — Ярославль дополнительно получит более 22 миллионов рублей. На эти средства будут благоустроены парки, дворовые территории, обустроены спортплощадки, выполнены ремонтные работы в ряде социальных объектов.

Дополнительно более пяти миллионов рублей в рамках проекта «Решаем вместе!» получил Рыбинск. Большая часть средств предназначена для центра детского и юношеского творчества — на ремонт внутренних помещений и закупку оборудования.

В размере 1,8 миллиона рублей будет также профинансировано благоустройство территорий в Тутаеве. Еще более 300 тысяч рублей пойдет на ремонт кровли и пищеблока школы в селе Курба Ярославского района.

Илья Баланин отметил, что все отобранные проекты соответствуют заявленным требованиям и поддержаны жителями региона. Перед муниципальными образованиями поставлены задачи в минимально короткие сроки провести конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций и приступать непосредственно к работам.