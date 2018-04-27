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В рамках программы «Решаем вместе» в Ярославле благоустроят три парка
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В рамках программы «Решаем вместе» в Ярославле благоустроят три парка 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
В рамках программы «Решаем вместе» благоустроят три парка вместо одного — Нефтяник, парк Судостроителей и Гамма.
По результатам голосования победу одержала общественная территория на Нефтестрое. На его реконструкцию выделили 20 млн рублей. Остальные парки, которые выбирали ярославцы, благоустроят в течение пяти лет — это Юбилейный, парк Победы в Дзержинском районе, скверы на площади Труда, рекреационная зона на Машиностроителей и парк Победы на Липовой горе.
Тем не менее, на межведомственной комиссии правительства Ярославской области чиновники приняли решение провести работы еще в двух зонах. В результате на парк Судостроителей на проспекте Фрунзе выделят 4,8 млн рублей, на парк Гамма на Резинотехнике — 1,7 млн рублей.
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