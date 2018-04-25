Президента Татарстана упрекнули в недостаточном внимании к языковому вопрос 

«Мы вправе ожидать от нашего президента (Рустама Минниханова — ред.) более деятельного участия в разрешении данного вопроса (по преподаванию родного и государственного языков субъектов РФ — Ред.)», — заявил 25 апреля на заседании Госсовета РТ депутат Ринат Закиров.
Депутаты татарстанского парламента приняли 25 апреля обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу внесенных в Госдуму поправок в закон «Об образовании в РФ». Напомним, эти поправки, внесенные в Госдуму РФ 10 апреля несколькими депутатами Госдумы, могут сделать преподавание и изучение государственных языков субъектов РФ добровольным.
«Сегодня на нашем заседании, к сожалению, по уважительной причине не участвует Рустам Нургалиевич, — сказал инициатор обращения депутат Ринат Закиров. — Но президент Татарстана — гарант конституционных прав граждан, тем более, сегодня затрагивается очень чувствительная сфера для нашего народа — родной язык. Мы видим по прессе и чувствуем на себе, что в адрес Государственного Совета и Президента республики звучит много критики за недостаточно последовательное отстаивание позиций по сохранению татарского языка. А депутатский корпус и его председатель Фарид Мухаметшин должны держать на постоянном контроле реализацию конституционных прав народа республики».