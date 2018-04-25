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ВЭБ: Россия может не успеть «запрыгнуть» в инновации
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ВЭБ: Россия может не успеть «запрыгнуть» в инновации 

Банки.ру 36 минут назад
Россия может не успеть «запрыгнуть» в инновации из-за быстрого развития мира. Об этом в ходе конференции «Финтех 2018» сказал советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин.
«Государство в принципе в любой инновации приходит в эту инновацию последним. Потому что инновация содержит определенный риск всегда, и этот риск уместен для предпринимателя, который вполне допускает, что он может прогадать, разориться», — заявил он.
Демин также отметил, что для государства такие действия недопустимы, поскольку они вызывают недовольство населения.
«Поэтому государство обязано эти инновации хватать на последнем шаге, когда уже все протестировано. Но сегодня мир настолько быстро развивается, что мы, страна, можем просто не успеть прыгнуть в это постоянно изменяющийся инновационный фон. Поэтому мы просто обязаны тестировать это все на государственных сервисах», — добавил Демин.
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