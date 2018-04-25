Ещё
Зачем запрещать продажу спиртного в магазинах, расположенных в жилых домах?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зачем запрещать продажу спиртного в магазинах, расположенных в жилых домах? 

АиФ Волгоград 37 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Посетители торговых точек мешают жильцам своим шумом и неадекватным поведением из-за опьянения.
Члены общественного совета проекта «Народный контроль» партии ЕР предложили внести поправки в Кодекс Волгоградской области об административных правонарушениях, суть которых сводится к запрету продажи алкоголя в торговых заведениях, расположенных в многоквартирных домах.
Инициатива родилась на основании обращений жильцов домов, которые устали от шумного соседства.
С одной стороны, у регионального координатора проекта «Народный контроль» Михаила Струка немало единомышленников, уверенных, что запрет поможет навести порядок и нанесёт удар по пьянству. Но есть и скептики. «У нас есть закон, который не позволяет шуметь после 23.00, запрет на продажу алкогольной продукции после 22 часов, надо просто следить за исполнением этих требований», — говорит юрист Владимир Крылов.
Летом облдума в первом чтении приняла законопроект о введении дополнительных ограничений торговли алкогольной продукцией в День российского студенчества, в Международный день защиты детей, в День молодежи и 1 сентября.
«Это борьба с бизнесом, а не с алкоголизацией населения как с социальной проблемой. Нельзя спекулировать на данной проблеме и имитировать борьбу с пьянством. Бизнес ничего не берёт из бюджета, только его пополняет — это те самые налоги, за счёт которых исполняются социальные задачи», — заявила бизнес-омбудсмен в Волгоградской области Ольга Устинова.
АиФ Волгоград: последние новости
В шести районах Волгограда отключат горячую воду с 24 апреля В Волгограде нанесут еще один удар по «заказным» маршруткам Почему в Волгограде одни «хрущевки» да «брежневки» и нет интересных зданий?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»175
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»130
Россияне упустили свой исторический шанс484
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
В Москве студент погиб после проверки ФСБ280
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
02:46
Таиланд массово закрывает туристические объекты
Азия Общество
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение