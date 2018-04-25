Зачем запрещать продажу спиртного в магазинах, расположенных в жилых домах?

Посетители торговых точек мешают жильцам своим шумом и неадекватным поведением из-за опьянения.

Члены общественного совета проекта «Народный контроль» партии ЕР предложили внести поправки в Кодекс Волгоградской области об административных правонарушениях, суть которых сводится к запрету продажи алкоголя в торговых заведениях, расположенных в многоквартирных домах.

Инициатива родилась на основании обращений жильцов домов, которые устали от шумного соседства.

С одной стороны, у регионального координатора проекта «Народный контроль» Михаила Струка немало единомышленников, уверенных, что запрет поможет навести порядок и нанесёт удар по пьянству. Но есть и скептики. «У нас есть закон, который не позволяет шуметь после 23.00, запрет на продажу алкогольной продукции после 22 часов, надо просто следить за исполнением этих требований», — говорит юрист Владимир Крылов

Летом облдума в первом чтении приняла законопроект о введении дополнительных ограничений торговли алкогольной продукцией в День российского студенчества, в Международный день защиты детей, в День молодежи и 1 сентября.