Почему Сталин отпустил Ландау

28 апреля 1938 года в Москве был арестован профессор Лев Ландау , будущий Нобелевский и трижды лауреат Сталинской премии — один из самых ярких ученых в истории, его неординарность выходила далеко за рамки науки.

Афоризмы Ландау вошли в фольклор, его личность до сих пор притягивает кинематографистов и литераторов. Страшно подумать, сколько можно было потерять…

Существует устойчивый оборот — невинные жертвы сталинских репрессий. Ландау не был бы Ландау, если бы не нарушил этот закон. По меркам эпохи он был виноват, даже очень. Он написал листовку, в которой приравнял Сталина к Гитлеру и Муссолини: «Великое дело Октябрьской революции подло предано. Страна затоплена потоками крови и грязи. Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и никто не может знать, когда придет его очередь». Хватило бы на несколько приговоров. Но жертвой Ландау не стал — всего через год его выпустили, не подвергнув никаким ограничениям и лишениям.

Зловещие парадоксы эпохи, когда тираны играли судьбами гениев. Ландау окончил школу в 12 лет, Ленинградский университет — в 19 лет, в 26 лет стал профессором. Гениальность этого человека резала глаз, и сам он, не отличаясь скромностью, ставил себя в научном ранжире вслед за Эйнштейном. В тюрьме Ландау едва не умер голода. Рацион состоял из каш, но он и в еде не был обычным человеком. Ландау искренне считал кашу несъедобной, вроде опилок. Тюремный врач настоял на смене рациона.

Спас Ландау великий Петр Капица . Он написал Сталину: «Характер Ландау скверный. Он задира и забияка, любит искать у других ошибки и, когда находит их, в особенности у важных старцев, вроде академиков, начинает непочтительно дразнить». Сталин читал письма Капицы, но вина Ландау была очевидной, и, в отличие от просьб того же Капицы, Вернадского, Бурденко в отношении арестованных ученых, ответа не было. Но режим для Ландау был смягчен.

Через год Капица опять пишет: «Ландау дохлого здоровья, и если его зря заморят, это будет очень стыдно для нас, советских людей». Капица прибегает к рациональным доводам и сообщает о важном открытии в области сверхнизких температур, но ему нужна помощь теоретика. Это была уловка. Позиция Капицы: «Выслушай теоретика — и сделай наоборот».

Но откуда надежда? Был смещен нарком Ежов, пришел практичный Берия. В 1939 году было освобождено больше 300 тысяч человек, треть общего числа заключенных. Берия придумал «шарашки» для ученых. Капица рассчитывал на «шарашку» для Ландау, но получил полную свободу. В час ночи его вызвали на Лубянку. Разговор шел с заместителями Берии Меркуловым и Кобуловым, которые были расстреляны в 1953 году. Капицу спросили, понимает ли он, за кого просит: «Это опаснейший человек, шпион, который во всем сознался. Вот почитайте». Пододвигают огромный том. Но я читать не стал». Увидев листовку и признания, Капица мог растеряться. Но он понимал, что выбить можно любые показания. Разговор продолжался до 4 утра. Собеседники показались Капице начитанными, но совершенно беспринципными людьми. Во время разговора они часто смеялись. Очевидно, судьба Ландау была решена в высшей инстанции, а они развлекались.

В итоге Капица написал еще одно письмо, теперь Берии, взяв Ландау на поруки: «Прошу освободить Ландау под мое личное поручительство. Ручаюсь перед НКВД в том, что Ландау не будет вести контрреволюционной деятельности. В случае, если я замечу со стороны Ландау высказывания, направленные во вред Советской власти, немедленно сообщу НКВД».

Изменился ли после тюрьмы Ландау? Он терпел от Капицы любые колкости: «Капица перевел меня из отрицательного состояния в положительное, я бессилен ему возражать». Нобелевский лауреат Виталий Гинзбург говорил, что тюрьма, к счастью, не сломила Ландау как физика. Но сам Ландау в своей парадоксальной манере говорил, что тюрьма сделала его из «язычника» «христианином» в том смысле, что он не мог спорить с начальством и перестал указывать академикам на несуразности в их рассуждениях.

О великом Ландау можно рассказывать бесконечно. Но как оценить поступок великого Капицы? Сделка с дьяволом или спасение гения — решайте сами.