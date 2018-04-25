В Совфеде поддержали введение уголовной ответственности за соблюдение санкций США

"Следование режиму санкций против России, которые установлены вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, следует рассматривать как противоправное поведение. Российским законодательством должны быть предусмотрены соразмерные меры юридической ответственности за нарушение прав российских граждан. В этой связи в Уголовный кодекс могут быть внесены необходимые поправки", — сказал Клишас.