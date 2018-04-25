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В Совфеде поддержали введение уголовной ответственности за соблюдение санкций США
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В Совфеде поддержали введение уголовной ответственности за соблюдение санкций США 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал введении уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Следование режиму санкций против России, которые установлены вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, следует рассматривать как противоправное поведение. Российским законодательством должны быть предусмотрены соразмерные меры юридической ответственности за нарушение прав российских граждан. В этой связи в Уголовный кодекс могут быть внесены необходимые поправки", — сказал Клишас.
Ранее сообщалось, что Госдума разработает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на российской территории.
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