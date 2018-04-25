В Совфеде поддержали введение уголовного наказания за соблюдение санкций США 

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал идею о введении уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России, сообщает РИА Новости.
"Следование режиму санкций против России, которые установлены вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, следует рассматривать как противоправное поведение, — сказал он агентству. — Российским законодательством должны быть предусмотрены соразмерные меры юридической ответственности за нарушение прав российских граждан. В этой связи в Уголовный кодекс могут быть внесены необходимые поправки".
Ранее за введение такой ответственности спикер выступил ГД Вячеслав Володин. По его мнению, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств, возможно применение норм Уголовного кодекса. Позже первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что Госдума разработает соответствующий законопроект до конца весенней сессии.