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Прокуратура выявила сайты, предлагающие купить паспорта граждан РФ
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Прокуратура выявила сайты, предлагающие купить паспорта граждан РФ 

АиФ Адыгея 34 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Майкопского района провела проверку соблюдения требований миграционного законодательства.
«В ходе проверки в сети «Интернет» выявлено 6 сайтов, где размещено в свободном доступе предложение о продаже паспорта Российской Федерации и покупке гражданства Российской Федерации. Ознакомиться с содержанием указанной страницы и скопировать его в электронном варианте может любой интернет-пользователь», рассказали впресс-службе Прокуратуры РА.
Прокуратура района направила в Майкопский районный суд исковые заявления о признании размещенной на данных сайтах информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.
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