Прокуратура выявила сайты, предлагающие купить паспорта граждан РФ

Прокуратура Майкопского района провела проверку соблюдения требований миграционного законодательства.

«В ходе проверки в сети «Интернет» выявлено 6 сайтов, где размещено в свободном доступе предложение о продаже паспорта Российской Федерации и покупке гражданства Российской Федерации. Ознакомиться с содержанием указанной страницы и скопировать его в электронном варианте может любой интернет-пользователь», рассказали впресс-службе Прокуратуры РА.

Прокуратура района направила в Майкопский районный суд исковые заявления о признании размещенной на данных сайтах информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.