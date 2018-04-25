В Самаре возле больницы Пирогова сносят незаконный торговый павильон

В среду, 25 апреля, судебные приставы Самары с исполнительным листом пришли в двухэтажный торговый павильон, который расположен вблизи пересечения улицы Полевой и проспекта Ленина.

Как рассказали 63.ru судебные приставы, снести это незаконное строение должны были еще семь лет назад. Сейчас городские власти перешли к решительным действиям в борьбе с незаконными объектами торговли.

Эту недвижимость должны снести уже сегодня.

В павильоне торговля цветами, продуктами и одеждой шла до последнего момента.

Продавцы вызвали владельцев незаконного объекта. Они приехали с детьми и вступили в долгие переговоры с представителями власти, обещая, что сами демонтируют здание.

— Мы дадим время на то, чтобы торговцы вынесли из здания все всои вещи, — рассказали приставы.