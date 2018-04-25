Строительство жилого комплекса на более 1 тыс. квартир с детсадом началось в Тюменском проезде

В Тюменском проезде построят жилой комплекс с детским садом, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«В комитет поступило извещение о начале строительно-монтажных работ. Разрешение выдано на первую очередь строительства и действует до января 2021 г. Комплекс возведут по адресу: Тюменский проезд, вл. 3-5 (ВАО, Богородское ). Первый этап застройки включает строительство четырех 31-этажных башен с максимальной высотой 100 м площадью более 105 тыс. кв. м. В зданиях будет более 1 тыс. квартир. Для маленьких жителей появится собственный детский сад на 275 мест. Четыре жилых корпуса — высотные доминантные башни будут объединены общим подземным паркингом и зоной коммерческих помещений в уровне первого этажа, которые отгораживают внутренние дворы от улицы», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко

Уточняется, что первые этажи домов займут объекты повседневного обслуживания — магазины, кафе, офисы и административные помещения. Во внутридворовом пространстве предполагается устройство «зеленой кровли» над подземной частью паркинга с благоустройством и озеленением. Во дворах появятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха жителей, устроят проезды и пешеходные дорожки с мощением тротуарной плиткой, высадят деревья, кустарники, цветники, установят малые архитектурные формы (скамьи, урны, беседки). В основу проекта заложена концепция зеленых дворов без транспорта.

Подземный паркинг рассчитан на 585 мест и предназначен для хранения личного транспорта жильцов. В подземной автостоянке также оборудуют кладовые для жильцов. ЖК находится в трех минутах ходьбы от метро «Бульвар Рокоссовского» и пяти минутах от МЦК «Бульвар Рокоссовского». Объект возводится за счет средств инвестора.