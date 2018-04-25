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«Репортеры без границ» опустили США в рейтинге свободы прессы
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«Репортеры без границ» опустили США в рейтинге свободы прессы 

360tv.ru 39 минут назад
США опустились на две позиции в ежегодном рейтинге свободы прессы, который составляет международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF). Теперь США находится на 45‐й позиции списка. Рейтинг доступен на официальном сайте организации.
Президент США помог стране опуститься на 45 место тем, что называл прессу «врагами американского народа» в серии вербальных атак против журналистов, пытался заблокировать доступ к Белому дому некоторым СМИ, буднично использовал термин «фейк ньюс»
— «Репортеры без границ».
Первое и второе места в рейтинге, как и в 2017 году, заняли Норвегия и Швеция. Нидерланды, Финляндия и Швейцария замкнули пятерку стран, в которых, по мнению журналистского сообщества, наилучшая ситуация со свободой СМИ.
Наихудшая ситуация с прессой в Северной Корее, Эритрее, Туркменистане, Сирии и Китае, считают «Репортеры без границ». Россия в этом рейтинге заняла 148 место — как и в прошлые годы. Украина занимает 101 позицию, Белоруссия 155-ю. Всего в списке 180 стран.
Организация публикует свои отчеты начиная с 2002 года. Оценку проводят на основании условного показателя, учитывая мнения экспертов из разных стран. При составлении рейтинга также учитывается количество актов насилия и жестокости против журналистов.
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