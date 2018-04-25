Как в Татарстане борются с лжеклиниками по оказанию медицинских услуг?

Мне часто звонят из медцентров, зазывают на бесплатные обследования. Много ли жертв таких лжеклиник в РТ

«За 2017 год в управление Роспотребнадзора по РТ поступило 340 жалоб на организации, которые якобы оказывают медуслуги, — рассказывают в пресс-службе ведомства. — Такие псевдомедцентры за год привлекли к ответственности 217 раз, их оштрафовали на 1,2 млн руб. Управление направило в суды 17 заключений для защиты прав потребителей по спорам, связанным с оказанием платных медуслуг фирмами «Виталия», «Астерия», «Идеалия», «Аврора», «Амадей» и др.

В пользу потребителей удалось взыскать около 1,5 млн руб., в том числе 40 тыс. руб. компенсации морального вреда».

Схема одна: после «бесплатного обследования» гражданину сообщают о плохом состоянии его здоровья, например, о предынсультном состоянии, а затем раскручивают его на лечение в кредит. Пострадавшими чаще всего оказываются пенсионеры.

С начала 2018 года в управление поступило 35 обращений с жалобами на медцентры.