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Более 1 тонны рукколы и мяты уничтожили в Подмосковье из‑за цветочного трипса
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Более 1 тонны рукколы и мяты уничтожили в Подмосковье из‑за цветочного трипса 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Партии рукколы и мяты общим весом 1,3 тонны уничтожили в Солнечногорском районе Подмосковья из-за обнаружения в них западного цветочного трипса, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
В управление Россельхознадзора поступила информация из ООО «Зеленый сад» (Московская область, Солнечногорский район) об обнаружении в выращенной обществом продукции (руккола, мята свежая общим весом 1,3 тонны) карантинного вредного объекта — западного калифорнийского цветочного трипса.
«ООО «Зеленый сад» приняло решение об уничтожении данной продукции. 20 апреля 2018 года в присутствии представителя управления данные партии рукколы и мяты были уничтожены путем сжигания на технической площадке хозяйства в соответствии с действующим законодательством РФ», — говорится в сообщении.
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