Более 1 тонны рукколы и мяты уничтожили в Подмосковье из‑за цветочного трипса

Партии рукколы и мяты общим весом 1,3 тонны уничтожили в Солнечногорском районе Подмосковья из-за обнаружения в них западного цветочного трипса, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям. В управление Россельхознадзора поступила информация из ООО «Зеленый сад» (Московская область, Солнечногорский район) об обнаружении в выращенной обществом продукции (руккола, мята свежая общим весом 1,3 тонны) карантинного вредного объекта — западного калифорнийского цветочного трипса. «ООО «Зеленый сад» приняло решение об уничтожении данной продукции. 20 апреля 2018 года в присутствии представителя управления данные партии рукколы и мяты были уничтожены путем сжигания на технической площадке хозяйства в соответствии с действующим законодательством РФ », — говорится в сообщении.