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Образовательная программа «Управление многоквартирным домом» стартовала на Преображенке
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Образовательная программа «Управление многоквартирным домом» стартовала на Преображенке 

Управа района Преображенское 43 минуты назад
Фото: Управа района Преображенское
Программа предусматривает 36 часов занятий для пенсионеров. Это часть проекта «Серебряный университет».
Активные пенсионеры нашего района входящие в состав Советов многоквартирных жилых домов, приступили к занятиям в «Серебряном университете». Они узнают о грамотных способах управления многоквартирным домом.
Информация, которую дают на курсах, интересна всякому слушателю. Активисты узнают, входит в общее имущество многоквартирного жилого дома. Они узнают, как проводится процедура решений на общем собрании собственников помещений. Легитимность таких решений зависит от того, насколько соблюден процессуальный алгоритм. Полезно и другое занятие, на котором активные пенсионеры узнаю о разных способах управления МЖД. Эту работу жители могут либо осуществлять самостоятельно, либо через ТСЖ, либо передать полномочия управляющей компании.
Грамотное управление общим имуществом дает четкое понимание, какие виды работ попадают в сферу жилищных коммунальных услуг. Об этом тоже расскажут на курсах. Преподаватели остановятся на теме программы капремонта, расскажут, в какой последовательности проводятся работы.
Познакомят слушателей и со способами экономии энергии и ресурсов в масштабе всего дома и отдельных квартир — ведь общая экономия складывается из множества составляющих. Каждый собственник и арендатор хочет сэкономить деньги — и это возможно при условии грамотного учета коммунальных ресурсов.
Узнают участники программы и о том, как включиться в городскую программу благоустройства дворов и как сделать жилье безопасным.
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