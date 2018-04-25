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Саратовец выловил из Волги большого сома
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Саратовец выловил из Волги большого сома 

Новости Саратова 46 минут назад
Фото: Новости Саратова
Житель областного центра поймал рыбину на удочку прямо с набережной Космонавтов. Фотографией трофея, длина которого составила не менее одного метра, поделился саратовец Игорь Какалов в социальной сети Facebook.
«Вчера вечером (24 апреля — Ред.) на набережной мужики вытащили вот такого сома! Кто скажет, что в Волге рыбы нет!» — написал гордый своим уловом рыбак.
На фото, действительно, красуется отличный экземпляр речного сома. Жительница Саратова Маргарита Букесова подтвердила, что с набережной Космонавтов ловится хорошо: «Знаю одного мужчину, который там регулярно ловит крупную рыбу, в том числе и сомов».
Фото: Игорь Какалов
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