ЕС соберет еще три миллиарда евро на помощь сирийским беженцам в Турции

БРЮССЕЛЬ , 25 апр — РИА Новости Евросоюз и входящие в него страны соберут дополнительные 3 миллиарда евро для помощи сирийским беженцам в Турции , сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини "Для сирийцев в Турции Евросоюз и его страны мобилизуют дополнительные 3 миллиарда евро в ближайшие два года", — заявила она. Еврокомиссия в середине марта предложила выделить новый транш в фонд Евросоюза для беженцев в Турции (EU Facility for Refugees in Turkey). Первый транш также в 3 миллиарда евро был собран в 2016–2017 годах, он состоял из 1 миллиарда евро средств бюджета Евросоюза и 2 миллиардов евро — от стран ЕС. Еврокомиссия хочет сохранить эту структуру финансирования и для нового, второго транша.