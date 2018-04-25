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ЕС соберет еще три миллиарда евро на помощь сирийским беженцам в Турции
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ЕС соберет еще три миллиарда евро на помощь сирийским беженцам в Турции 

РИА Новости 12 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз и входящие в него страны соберут дополнительные 3 миллиарда евро для помощи сирийским беженцам в Турции, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Для сирийцев в Турции Евросоюз и его страны мобилизуют дополнительные 3 миллиарда евро в ближайшие два года", — заявила она.
Еврокомиссия в середине марта предложила выделить новый транш в фонд Евросоюза для беженцев в Турции (EU Facility for Refugees in Turkey). Первый транш также в 3 миллиарда евро был собран в 2016–2017 годах, он состоял из 1 миллиарда евро средств бюджета Евросоюза и 2 миллиардов евро — от стран ЕС. Еврокомиссия хочет сохранить эту структуру финансирования и для нового, второго транша.
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