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Клещи покусали 159 детей и 235 взрослых в Ставропольском крае
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Клещи покусали 159 детей и 235 взрослых в Ставропольском крае 

АиФ Ставрополье 43 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Укусы клещей заставили 394 человека обратиться к врачу на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в краевом Роспотребнадзоре.
Сообщения об укусах поступили с 29 территорий с начала года до 23 апреля. Всем пострадавшим оказали помощь, заражения КГЛ пока не произошло.
Чтобы сосущие насекомые не навредили людям, в крае проходят профилактические мероприятия. Против клещей обрабатывают не только пастбища и места отдыха, но и сельскохозяйственных животных. К 23 апреля акарицидную обработку провели на 410,5 гектарах и привили 92 812 голов крупного и 106 848 голов мелкого рогатого скота.
На майские праздники жители края по традиции отправятся на природу. Чтобы избежать заражения КГЛ, необходимо запастись средствами против клещей и надеть закрытую одежду и обувь.
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