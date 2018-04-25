Клещи покусали 159 детей и 235 взрослых в Ставропольском крае

Укусы клещей заставили 394 человека обратиться к врачу на Ставрополье , сообщили STAV.AIF.RU в краевом Роспотребнадзоре

Сообщения об укусах поступили с 29 территорий с начала года до 23 апреля. Всем пострадавшим оказали помощь, заражения КГЛ пока не произошло.

Чтобы сосущие насекомые не навредили людям, в крае проходят профилактические мероприятия. Против клещей обрабатывают не только пастбища и места отдыха, но и сельскохозяйственных животных. К 23 апреля акарицидную обработку провели на 410,5 гектарах и привили 92 812 голов крупного и 106 848 голов мелкого рогатого скота.

На майские праздники жители края по традиции отправятся на природу. Чтобы избежать заражения КГЛ, необходимо запастись средствами против клещей и надеть закрытую одежду и обувь.