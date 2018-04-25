Почему американцы никогда не смогут понять русских

Недавно американский фотограф Энди Фриберг представил фотопроект, призванный, якобы, показать красоту русских женщин и единение их с русской культурой. На фотографиях художник запечатлел несколько смотрительниц музеев довольно пожилого возраста. Фото были опубликованы в «The Guardian» и моментально произвели фурор в обществе.

Можно по-разному относиться к странному флёру непонимания, но необходимо признать, что именно это отсутствие этнокультурных точек соприкосновения и рождает политическое напряжение.

В современной психологической практике отсутствует единая этнопсихологическая концепция и теория формирования личности. Однако практически все психологи сходятся во мнениях о наличии постоянной структуры личности, которая определяет поведение субъекта. Именно такие стабильные характеристики как мотивация достижений, тревожность, локус контроля и многие другие и становятся объектом сравнения этнопсихологов.

Локус контроля

Этот сложный психологический термин характеризует склонность человека приписывать ответственность за события, которые с ним происходят, либо своей личности, либо внешнему миру. В первом случае речь идет о внутреннем (интернальном) локусе, во втором — о внешнем (экстернальном) локусе.

Согласно исследованиям этнопсихолога Берри, проведенным ещё в 1992 году, жители стран Западной Европы и Соединённых Штатов склоны самостоятельно брать ответственность за свои действия, а не приписывать её внешним силам. Однако интересно, что граждане США, при всём видимом равенстве социальных и экономических условий отличаются друг от друга. Так, например, афроамериканцы обладают внешним локусом контроля, а не внутренним, как белые представители Америки.

Русским, как и японцам, и другим представителям восточных стран, присущ внешний локус контроля. Это объясняется культурными особенностями: жизнь в этих странах в большей степени подчинены традициям и сложившимся моральным устоям. Что касается сравнительно молодой Америки, для которой характерна многонациональность, традиций там практически не оформлено, поэтому уклад жизни человека зависит только от него самого.

Человек и природа

Согласно культурологическим исследованиям Т. Г. Грушевицкой и А. П. Садохина, американская культура подразумевает обособленность человека от природы. По результатам их исследований, человек воспринимается как тот, кто может управлять природой и даже использовать её в своих интересах.

Русские же, наоборот, на уровне ДНК чувствуют единство с природой и тщательно следят за изменениями, происходящими в мире. Как поясняют учёные, это обусловлено суровым российским климатом и ориентированностью российского государства на сельское хозяйство.

Экономика США, в основном, опирается на биржи, фонды, золото и курс доллара, отсюда и берёт начало это индифферентное отношение к природе.

Я и весь мир Одним из важных кросс-культурных различий является восприятие частной и коллективной собственности. Американская культура, согласно исследованиям психолога и специалиста по межгрупповым различиям В. В. Кочеткова, основана на благоговении перед частной собственностью и индивидуализмом.

Русские же — люди коллектива, народа, национальной идеи. Этот факт также обусловлен историческими реалиями. Америка является одним из лидеров по количеству иммигрантов, так что об общности культуры и создания коллективного «мы-чувства» просто не может идти речи.

Такая вот это работа

Одна из важных отличительных характеристик американцев и русских — это их отношение к работе и к процессу труда в целом. Этому посвящен обширный раздел психологии, психология коммуникаций и корпоративных культур. Здесь берут начало две большие расходящиеся дороги.

Так, например, американцы довольно агрессивно настроены к своей работе: в них преобладает жажда конкуренции и победы над коллегами. В связи с этим искажается восприятие организации, в которой работает человек.

«Чистый бизнес и ничего личного» — это главный девиз работников из США. Кроме того, американцы нацелены на успех и достижение каких-либо результатов, за ценой которых они не постоят.

Русские же, в крови которых играет коллективизм и устоявшееся «мы-чувство», составляют конкуренцию своим друзьям крайне неохотно или стараются не делать этого вообще. Поэтому в России, например, распространено выражение: «победила дружба».

Это же отношение к коллективу рождает особенность восприятия организации, в которой трудится человек. Организация воспринимается как группа отдельных личностей, каждая из которых индивидуальна и не похожа на других. Кроме того, основная черта русских работников — рефлексивность, именно поэтому путь до поставленной цели куда важнее самой цели.

Чужая душа — потёмки

Ещё 20 лет назад Шуберт писал: «Русской душе чужда срединность. У русского нет амортизирующей средней части, соединяющего звена между двумя крайностями. В русском человеке контрасты — один к другому впритык, и их жёсткое трение растирает душу до ран. Тут грубость рядом с нежностью сердца, жестокость рядом с сентиментальностью, чувственность рядом с аскезой, греховность рядом со святостью».

Именно поэтому не стоит лелеять призрачные надежды, что американцы когда-нибудь да разгадают русскую душу. Корни каждой черты национального характера русских лежат глубоко в истории и традициях народа. И, к счастью, не подлежат быстрой вырубке.